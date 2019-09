As mais lidas

No local estão 13 operacionais e seis veículos.

Além de meios dos bombeiros e do Instituto Nacional de Emergência Médica, estão no local a Polícia Judiciária e a PSP, desconhecendo-se para já se existem indícios de crime, disse fonte da PSP à Lusa.

O corpo de uma mulher foi encontrado este domingo a boiar no Rio Lis, em Leiria, disse fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.

