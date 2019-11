Corpo de homem que caiu ao mar no domingo apareceu hoje no Osso da Baleia

O corpo do homem que caiu ao mar em São Pedro de Moel no domingo foi encontrado hoje na praia do Osso da Baleia, algumas dezenas de quilómetros a norte daquela praia do concelho da Marinha Grande.

Um homem de 23 anos de idade que caiu ao mar, no domingo, 27 de outubro, quando se encontrava à pesca na praia de São Pedro de Moel, junto ao Farol do Penedo da Saudade, foi hoje encontrado na praia do Osso da Baleia, no concelho de Pombal, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta sobre o aparecimento do corpo, na praia do Osso da Baleia, foi dado pelas 11:00 de hoje, adiantou a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.

O pescador não sabia nadar, de acordo com informações prestadas por familiares da vítima, que a acompanhavam na ocasião e, pelas 15:00 de domingo passado, alertaram as autoridades para o acidente, disse então à agência Lusa Paulo Gomes Agostinho, comandante do Porto da Nazaré, igualmente no distrito de Leiria.

Apesar dos esforços entretanto desenvolvidos, designadamente pela Polícia Marítima, que mobilizou uma embarcação da Estação Salva-vidas da Nazaré, para “patrulhar a zona”, entre outros meios, designadamente para “efetuar buscas por terra”, o corpo não foi encontrado.