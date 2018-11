Corpo da segunda vítima mortal retirado ontem à noite

O corpo da segunda vítima mortal do deslizamento de terras e colapso de uma estrada em Borba foi retirado este sábado à noite de uma das pedreiras, revelou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que o corpo, que foi recuperado por volta das 22:00, é do segundo operário da empresa que explora a pedreira.

Em comunicado, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) precisou que o corpo da segunda vítima mortal, o “segundo trabalhador que se encontrava a laborar no local no momento do aluimento de terras”, foi localizada cerca das 21:00.

“Os operacionais procederam já à remoção do cadáver, depois de terem removido os escombros” que o soterrava, referiu a ANPC, adiantando que o corpo foi encontrado “no plano de água que tem estado a ser drenado, desde terça-feira”.

As operações envolveram elementos dos bombeiros, Força Especial de Bombeiros e Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro da GNR, tendo os binómios de Grupo de Intervenção Cinotécnica da GNR sido “fundamentais na operação de localização do corpo”.

O primeiro trabalhador foi retirado sem vida da pedreira, na terça-feira à tarde, quase 24 horas depois do acidente.

Além de dois mortos confirmados, o maquinista e o auxiliar da retroescavadora, há registo de três desaparecidos na zona, segundo as autoridades locais, que viajavam num automóvel e numa carrinha de caixa aberta que foram arrastados para dentro da pedreira quando passavam na estrada que ruiu.

O deslizamento de um grande volume de terras e o colapso de um troço da estrada entre Borba e Vila Viçosa, no distrito de Évora, para o interior de poços de pedreiras ocorreu na segunda-feira às 15:45.