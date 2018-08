Coordenação do fogo de Monchique passa para comandante nacional

As mais lidas

“Houve uma intervenção operacional muito significativa”, disse Eduardo Cabrita, recordando que desde o início do ano houve mais de sete mil fogos, todos sem vítimas, ressalvando, contudo, que, neste momento, "é tempo de combate e não de balanço".

Admitindo que o combate ao incêndio “decorre em condições muito adversas”, o ministro enalteceu a “notável resposta” operacional, tanto em Monchique como em outros incêndios “de dimensão perigosa”, que deflagraram sábado na zona de Vale do Tejo e que “passaram rapidamente à fase de rescaldo”.

O anúncio de Eduardo Cabrita foi feito numa conferência de imprensa na Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) na qual anunciou a concentração da estratégia de combate para o “nível Nacional de coordenação” sob a alçada do Comando Nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

O ministro da Administração Interna disse esta terça-feira que o combate ao incêndio de Monchique, que lavra há cinco dias, vai passar a ter um nível de coordenação nacional, na dependência direta do comandante nacional da Proteção Civil.

