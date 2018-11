Cooperação da Região com Fundo de Eficiência Energética estimula adesão a incentivos por parte dos açorianos

De acordo com a diretora regional da Energia, Andreia Carreiro, citada em nota do Gacs, o protocolo apresenta "objetivos concretos para a implementação de medidas que promovam a eficiência energética nos Açores ao nível dos comportamentos, com importantes contributos para a economia das famílias açorianas e no aumento da competitividade das empresas regionais”.





Segundo a diretora regional, “o FEE tem vindo a lançar diversos Avisos, que contemplam financiamentos a fundo perdido destinados a diferentes setores, e o Governo dos Açores assume agora o importante papel de divulgar estas oportunidades de estímulo da eficiência energética junto dos Açorianos, incrementando a submissão de candidaturas a este instrumento financeiro”.





O FEE é um instrumento capaz de financiar os programas e medidas previstas no Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE) em todas as suas linhas de atuação, cuja atividade está alinhada com a política de desenvolvimento económico, social e territorial a promover entre 2014 e 2020, denominada 'Portugal 2020', com o apoio dos fundos europeus estruturais e de investimento.





“Temos vindo a trabalhar no sentido de fortalecer e ampliar as nossas parcerias para que consigamos trazer aos Açorianos benefícios transversais na área da energia, promovendo a coesão socioeconómica dos Açores”, afirmou Andreia Carreiro, evidenciando que a Região quer “materializar ações que trilhem o desenvolvimento descarbonizado dos Açores, com benefícios diretos na qualidade de vida das famílias e empresas açorianas”.