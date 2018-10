Conversa literária na Caloura assinala os 270 anos da chegada dos açorianos a Santa Catarina

O evento conta com a presença do secretário regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas, Rui Bettencourt, e tem como oradores os escritores e professores universitários Lélia Nunes, de Santa Catarina, no Brasil, e do açoriano Vamberto Freitas, estando a moderação a cargo de Aníbal Pires.





O programa inclui ainda um momento musical com Ricardo Melo, músico açoriano e professor de Educação Musical





A iniciativa integra as comemorações do 270.º aniversário da presença açoriana em Santa Catarina e insere-se nas atividades no âmbito do Ano Europeu do Património Cultural 2018.