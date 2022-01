Conversa a Quatro 25 junho

Elias Pereira, Isabel Barata e João Teixeira pronunciam-se sobre a descida do IVA de 18 para 16%, a partir de 1 de julho. Que impacto vai ter na economia açoriana? O efeito vai ser sentido no bolso dos cidadãos ou apenas no dos empresários? A isto juntamos a notícia de que os preços dos alimentos podem subir entre 5 a 10% por via do aumento do preço das matérias-primas, um cenário que preocupa os comentadores da Conversa a 4 que analisam ainda as novas medidas de combate à pandemia e a campanha de vacinação em curso.