Convenção Nacional do BE vai realizar-se em maio de 2021 no distrito do Porto

“A Mesa Nacional tinha decidido adiar a convenção do BE por causa da situação pandémica. Hoje demos início ao processo da Convenção Nacional e ficou decidido que se vai realizar a 22 e 23 de maio, no distrito do Porto. Começa hoje um processo convencional no Bloco de Esquerda”, anunciou a coordenadora do partido, Catarina Martins, no final de uma reunião do órgão máximo do partido entre convenções.

Em junho, a Mesa Nacional já tinha decido adiar para a primavera a próxima convenção do Bloco, que chegou a estar marcada para 24 e 25 de outubro, igualmente no Porto.