Contos tradicionais europeus percorrem as ilhas do Grupo Ocidental

A terceira fase do projeto ‘Conta-me outros Contos – Sortido de Histórias da Europa’ decorre esta semana nas ilhas do Grupo Ocidental, com a realização de sessões dirigidas às escolas, ao público sénior dos centros de dia ou de convívio e à população em geral.

As sessões tiveram início esta terça-feira, na EB 1,2 JI das Lajes das Flores, para os alunos do 1.º e 2.º Ciclo; enquanto que amanhã e quinta-feira (dias 24 e 25 de outubro), o Auditório Municipal de Santa Cruz das Flores acolhe as sessões dirigidas aos alunos do 1.º, 2.º e 3.º Ciclo da Escola Básica e Secundária das Flores, bem como ao público sénior, em colaboração com a Câmara Municipal de Santa Cruz.





Ainda no dia 25 de outubro, terá lugar uma sessão na EB/JI de Ponta Delgada, em Santa Cruz das Flores e outra no Centro de Dia da mesma freguesia. À noite, neste mesmo dia, o Auditório Municipal recebe um serão de contos tradicionais europeus, com início às 21h30 e aberto a toda a população, avança nota do Gacs.





A ilha do Corvo recebe esta iniciativa na sexta-feira, dia 26 de outubro, com uma sessão para os alunos da Escola Básica e Secundária Mouzinho da Silveira que terá lugar na biblioteca, às 16 horas e outra para o público sénior do Centro de Convívio da Misericórdia, além de um serão de contos tradicionais europeus para o público em geral.





A narração oral de contos tradicionais europeus está a cargo do ator e contador de histórias açoriano Valter Peres, responsável pela dinamização deste projeto, que é promovido pelo Gabinete do Secretário Regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas nas nove ilhas do arquipélago.