Contas dos Bombeiros Portugueses aprovadas por maioria, eleições são a 30 de outubro

Segundo adiantou à agência Lusa o presidente da LBP, Jaime Marta Soares, praticamente todas as propostas apresentadas durante a reunião do conselho nacional da Liga, que decorreu hoje em Vila Nova de Poiares, distrito de Coimbra, foram aprovadas por “unanimidade e algumas até por aclamação”.

O Relatório de Atividades e Contas foi aprovado por maioria e sem votos contra, com duas abstenções, acrescentou.

Jaime Marta Soares, que revelou não ser recandidato às eleições para os órgãos sociais da Liga, explicou que foi ainda aprovada a realização do ato eleitoral e do 44.º congresso ordinário da LBP em 30 de outubro, em Santarém.

“Será realizado num só dia em Santarém, dentro das regras que terão de ser devidamente analisadas. Temos que fazer o plano de contingência de acordo com as normas definidas pela Direção Geral da Saúde”, sublinhou.

António Nunes, antigo inspetor-geral da ASAE, e António Carvalho, presidente da federação dos bombeiros do distrito de Lisboa, são os candidatos que já apresentaram as candidaturas para suceder no cargo a Jaime Marta Soares, que está à frente da LBP há 12 anos.

O ainda presidente da Liga salientou a “satisfação” por um conselho nacional que “correu muito bem”, após “quase todas as propostas terem sido aprovadas por unanimidade e algumas por aclamação”.

“É um orgulho, ao longo deste tempo, criar confiança suficiente para que as pessoas aceitem propostas do executivo, tal como aconteceu ao longo de muitos anos, mas principalmente a poucos meses de uma transição”, sublinhou.

Para o presidente da LBP, o conselho nacional “fica na história por um entendimento muito concreto” sobre as propostas do conselho executivo.

Jaime Marta Soares realçou também que, logo na abertura do conselho nacional, divulgou a decisão de não ser recandidato.

“Há duas candidaturas. Há um espaço de discussão e se houvesse só uma candidatura seria mau. […] Podem ainda aparecer mais, mas não será nenhuma minha”, garantiu.

Fundada em 1930, a LBP é a Confederação das associações e corpos de Bombeiros voluntários ou profissionais e tem 469 associados.