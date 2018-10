"Construção de navio de passageiros e viaturas volta 'à estaca zero'" é a manchete do Açoriano Oriental

As mais lidas

"Detido suspeito de abusar de filha de 4 anos" e "60% dos jovens açorianos são vítimas de violência psicológica" são outros destaques do jornal.

O destaque fotográfico do jornal vai para a concentração que juntou dezenas de enfermeiros junto ao hospital de Ponta Delgada.

A exclusão pelo Governo Regional das três propostas para construir o novo navio com capacidade para 650 passageiros e 150 viaturas, o que vai levar ao lançamento de um novo concurso, está em destaque no Açoriano Oriental de sábado, 20 de outubro de 2018.

