Construção da casa mortuária é prioridade para freguesia dos Remédios

De acordo com nota informativa, em cima da mesa e, após reunião com o presidente da junta de freguesia, André Correia, esteve também o reforço de ecopontos, a requalificação da zona envolvente do Centro Polidesportivo e Recreativo e soluções para melhorar o estacionamento em alguns pontos da freguesia.

José Manuel Bolieiro visitou, entre outros espaços, a Escola EBI/JI Padre António Nunes (melhorar climatização) e o Centro de Dia para Idosos e Centro de Informática para Jovens (construídos no âmbito do Orçamento Participativo e cuja conclusão está prevista para o mês de outubro), explica a nota.



A beneficiação das instalações da sede da Filarmónica Nossa Senhora dos Remédios é outra das reivindicações da freguesia. O presidente visitou as instalações e reiterou a disponibilidade em colaborar com o Governo Regional e com a junta de freguesia nesta matéria.

A deslocação aos Remédios foi a 15.ª visita oficial da Câmara Municipal de Ponta Delgada, sendo que José Manuel Bolieiro já esteve na Ajuda, Arrifes, Candelária, Capelas, Covoada, Fajã de Baixo, Fajã de Cima, Fenais da Luz, Feteiras, Ginetes, Livramento, Mosteiros, Pilar da Bretanha e Relva. Até ao final do ano vai visitar as restantes freguesias do concelho.