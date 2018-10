Conservatório de Ponta Delgada celebra aniversário com concerto

As mais lidas

Como forma de comemorar esta efeméride, o Conservatório promove um concerto didático, direcionado em especial, a crianças do 1º e 2º ciclos, que decorrerá às 10 horas, no Auditório Luís de Camões. O concerto terá a participação da Banda Militar dos Açores, que acedeu ao convite, sendo que uma grande percentagem dos músicos que atualmente a integram foram antigos alunos desta escola de ensino artístico.

