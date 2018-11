Conselho nacional do PEV eleito sem votos contra

O conselho nacional do Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV) foi eleito este sábado por maioria, sem votos contra, seis brancos e um nulo, na 14.ª convenção nacional, em Lisboa.

A mesa da convenção informou a Lusa que a comissão nacional de fiscalização de contas foi eleita com o mesmo resultado e a comissão de arbitragem nacional também foi escolhida por maioria, com cinco votos brancos e um nulo.

Na lista do conselho nacional estão os nomes dos dois deputados do PEV, Heloísa Apolónia e José Luís Ferreira.

Além dos 35 eleitos na convenção, os coletivos distritais e das duas regiões autónomas escolhem um elemento e é depois deste órgão que é escolhida a comissão executiva, a liderança colegial de "Os Verdes".

A 14.ª convenção nacional, ou congresso, do PEV começou hoje, em Lisboa, com 250 delegados inscritos, e termina no domingo.