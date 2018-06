Conselho do Governo reúne nas Furnas com pacote legislativo sobre Ambiente na agenda

Coincidindo com o sétimo aniversário do CMIF, localizado na margem sul da Lagoa das Furnas, os membros do Executivo Açoriano vão, assim, apreciar e votar, a partir das 10 horas, mais de uma dezena de iniciativas legislativas ligadas à área ambiental, refere nota do Executivo.



Entre as várias propostas, constam o Programa Regional para as Alterações Climáticas, as estratégias açorianas para a Energia 2030 e para a Implementação da Mobilidade Elétrica, as primeiras alterações aos Planos de Ordenamento das Bacias Hidrográficas das Lagoas das Sete Cidades e das Furnas, a classificação do Vulcão dos Capelinhos como Monumento Natural, a adoção de medidas para a redução do consumo de plásticos e reutilização e reciclagem nos serviços públicos e a criação dos prémios “Espírito Verde”.



A agenda deste Conselho do Governo inclui ainda outros pontos, como a alteração ao regime jurídico do Conselho Regional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, a aprovação de medidas de proteção e classificação das cavidades vulcânicas, a determinação de objetivos de qualidade e orientações para a gestão da paisagem, bem como a autorização de início dos processos de alteração ao Plano Regional da Água e dos Planos de Ordenamento da Orla Costeira das ilhas Terceira e São Jorge e de elaboração do Plano de Ação para a Conservação da Reserva Natural da Lagoa do Fogo.



Ainda no Centro de Monitorização e Investigação das Furnas, pelas 16 horas, o Presidente do Governo, Vasco Cordeiro, promove uma conferência de imprensa para apresentação deste pacote legislativo.



Recorde-se que o CMIF, inaugurado em 2011 e detentor de vários prémios internacionais, foi criado com o objetivo de divulgar a história e evolução do Vulcão das Furnas e a intervenção do Laboratório de Paisagem na proteção e recuperação dos ecossistemas naquela área de paisagem protegida, promovendo a natureza e a qualidade ambiental como um dos principais ativos dos Açores.