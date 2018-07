Conselho de Ministros extraordinário no sábado na Pampilhosa da Serra

O Governo reúne-se em Conselho de Ministros Extraordinário no sábado, no município de Pampilhosa da Serra, distrito de Coimbra, onde deverá aprovar um conjunto de diplomas sobre ordenamento e coesão territorial.

O Conselho de Ministros extraordinário, que será dedicado aos temas do ordenamento e da coesão territorial, inicia-se pelas 9h30 e terá lugar na Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra.

Fonte oficial do Governo adiantou à agência Lusa que os ministros chegarão à Pampilhosa da Serra, no interior do distrito de Coimbra, na véspera, na sexta-feira, mais concretamente pela hora de jantar e pernoitarão neste município.

Um jantar que servirá de preparação aos trabalhos da reunião do Conselho de Ministros extraordinário no dia seguinte.

De acordo com a mesma fonte, os trabalhos deverão prolongar-se até ao início da tarde, altura em que estão previstas declarações à comunicação social para a apresentação do conjunto de diplomas que deverá ser aprovado sobre ordenamento e coesão territorial.