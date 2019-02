Conselho de Ilha da Graciosa quer ligação direta semanal para Ponta Delgada

O Conselho de Ilha da Graciosa pede uma ligação aérea direta para Ponta Delgada, pelo menos uma vez por semana, no verão IATA 2019, e a deslocação de médicos especialistas à ilha.

No memorando que será apresentado em reunião com o Governo Regional dos Açores, esta terça-feira, o Conselho de Ilha graciosense pede que seja promovida, “em período experimental”, uma ligação aérea semanal entre a ilha e São Miguel no verão IATA (definido pela Associação Internacional de Transporte Aéreo), bem como o reforço da oferta de lugares nas ligações aéreas durante o Carnaval de 2019.

Ainda em relação às acessibilidades, sugere-se a construção de uma nova gare marítima de passageiros.

Na área da Saúde, é pedida a deslocação de médicos especialistas à ilha, em conformidade com o novo regulamento geral de deslocações, que vigora desde 01 de setembro de 2018, bem como o reforço dos quadros da Unidade de Saúde de Ilha da Graciosa.

Outras das reivindicações deste órgão prende-se com a aplicação de programas de incentivo ao emprego, como a promoção de “cursos informais destinados a algumas profissões” ou a implementação dos programas Reativar e da rede Valorizar, que permitem a conclusão da escolaridade mínima obrigatória a adultos.

O apoio à produção e distribuição de produtos agrícolas, a elaboração de um estudo sobre o abastecimento de água, o alargamento da rede de fibra ótica a toda a ilha e a consolidação de várias zonas costeiras da ilha são outros dos temas que serão apresentados ao executivo.

O Conselho de Ilha integra os presidentes das assembleias e câmaras municipais, bem como representantes de setores empresariais, movimentos sindicais e deputados eleitos pelo círculo eleitoral da ilha.

Esta terça-feira, o da Graciosa reúne-se com o Governo Regional dos Açores, no primeiro de três dias de visita do executivo à ilha.