Conselho Administrativo do Fundopesca convocado para 8 de janeiro

O diretor regional das Pescas convocou para a próxima quarta-feira, dia 8 de janeiro, na cidade da Horta, uma reunião do Fundopesca para analisar os critérios de acionamento do fundo, considerando a monitorização das descargas de pescado e do valor realizado em lota.