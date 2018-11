Conhecidos os vencedores do OP 2018/19 de Ponta Delgada

A instalação de um campo de padel e ginásio ao ar livre no Livramento, um recinto de desporto na Fajã de Baixo e a requalificação e ampliação do ginásio e criação de parque infantil na EB1/JI de Santa Bárbara, cada qual no valor de 75 mil euros, foram os projetos vencedores, após votação pública, da 5ª edição do Orçamento Participativo (OP) 2018/19, promovida pela Câmara Municipal de Ponta Delgada (CMPD). Mas, na realidade, há mais um projeto no ‘pódio’, a requalificação da Rua Nossa Senhora da Ajuda, na Covoada, cuja obra, orçada em 75 mil euros, irá avançar em 2019 depois de ser revisto o orçamento do OP no sentido de ampliar o seu teto financeiro de 282 mil euros para 300 mil euros.



Cada um dos 3 projetos inicialmente mencionados - que no seu conjunto totalizam 225 mil euros - obteve, respetivamente, 345, 342 e 327 votos e será executado pela autarquia ao abrigo do OP 2018/19. Estiveram 15 projetos a votação pública, registando-se um total de 3178 votos decorrente de um universo de 1589 votantes.

Os projetos vencedores do Orçamento Participativo de Ponta Delgada foram ontem dados a conhecer numa sessão pública que teve lugar no Auditório do Centro Natália Correia, na Fajã de Baixo.



Ao todo, foram apresentadas 623 propostas e participaram 243 pessoas em dez encontros de participação. Na edição anterior do OP participaram 1467 pessoas e registaram-se 2934 votos.

No OP 2018/19 ficaram de fora da lista vencedora os seguintes projetos: placas informativas no Miradouro do Alto da Mãe de Deus, em São Pedro (2500 euros); instalação de parque infantil adaptado na EB1/JI de Santo António (35 mil euros); Granel da Cultura nas Sete Cidades (45 mil euros); cobertura de ligação entre os 3 edifícios da EB1/JI Livramento (75 mil euros); parque infantil e remodelação dos sanitários públicos do Largo da Igreja dos Mosteiros (75 mil euros); ginásio ao ar livre junto ao Miradouro dos Poços de São Vicente Ferreira (25 mil euros); parque infantil adaptado e requalificação do Jardim Manuel Raposo da Fonseca, na Candelária (50 mil euros); parque infantil na EB1/JI Padre António Nunes, nos Remédios (25 mil euros); criação de espaço para educação física na EB1/JI João Francisco Cabral, na Ajuda Bretanha (75 mil euros); reforço da iluminação da zona de impasse da Rua do Espírito Santo, na Fajã de Baixo (5 mil euros) e requalificação do Largo do Coreto, na Covoada (50 mil euros).