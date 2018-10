Confrontos entre polícias e independentistas fazem pelo menos 24 feridos em Barcelona

As mais lidas

A consulta pública ficou marcada pela violência exercida pelas forças policiais que tentaram impedir a realização do ato.

Segundo as agências internacionais, um forte dispositivo da polícia regional catalã, conhecida como Mossos de Esquadra, carregou sobre os independentistas quando estes tentaram atravessar o cordão de segurança e começaram a lançar tinta e objetos.

De acordo com a câmara de Barcelona, cerca de 3.000 pessoas participaram na manifestação das forças policiais e outras 6.000 aderiram à ação dos independentistas.

Os confrontos ocorreram durante duas manifestações diferentes, uma organizada pelas forças policiais espanholas e outra convocada pelos independentistas, que pretendiam assinalar, entre outros aspetos, o primeiro aniversário do referendo de 01 de outubro, marcado pela vitória ao "Sim" à independência da Catalunha.

