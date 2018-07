"Conferências na Boa Nova" destacam Base das Lajes

A Direção Regional da Cultura, através do Museu de Angra do Heroísmo, promove sexta-feira, 27 de julho, pelas 20h00, mais uma sessão do ciclo "Conferências na Boa Nova", que terá lugar no Núcleo de História Militar Manuel Coelho Baptista de Lima, instalado no antigo Hospital Militar da Boa Nova.

A conferência, intitulada "Como a Base das Lajes explica o Mundo", terá como orador o Coronel Piloto Aviador César Rodrigues, Comandante da Base Aérea N.º 4, que vai abordar a história desta base e a sua importância estratégica.

De acordo com nota publicada no Gacs, a iniciativa visa assinalar publicamente a doação ao Museu de Angra do Heroísmo de vários uniformes de general, medalhas e condecorações, bem como de fatos de piloto da Força Aérea Portuguesa e da Força Aérea Japonesa, feita pelo General da Força Aérea Portuguesa Tomás George Conceição Silva, que exerceu funções de Comandante Aéreo dos Açores (1976/78), Diretor do Instituto da Defesa Nacional (1980/1981), Ministro da República para a Região Autónoma dos Açores (1981/1986), Chefe da Casa Militar da Presidência da República (1986/88) e Chefe do Estado Maior da Força Aérea (1988/1991).

Esta doação vem engrandecer o acervo do Museu de Angra do Heroísmo instalado no Núcleo de História Militar, distinguido com o Prémio APOM 2016 para a Melhor Coleção Visitável nacional, do qual se destaca a Coleção de Uniformes, considerada uma das mais bem preservadas do país e acomodada em reservas concebidas em obediência à tipologia das diferentes peças que a compõem.