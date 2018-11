Conferência 'Sou Advogado, e agora?'

As mais lidas

A mesma será presidida por Carolina Arruda, presidente da delegação regional dos Açores da ANJAP e contará com a presença de José Costa Pinto, presidente da ANJAP.

A conferência contará com a presença de advogados da comarca dos Açores, que irão procurar fazer uma “breve exposição das suas valências, da sua prática e exercício de advocacia”

O evento é dirigido a jovens advogados, recém-agregados, estagiários, estudantes e demais interessados em perceber os caminhos e as formas do exercício da advocacia (desde à prática individual, em sociedade, de empresa publica, privada), adianta nota de imprensa, enviada à nossa redação.

