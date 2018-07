Conferência sobre emigração na segunda metade do século XIX

A conferência, que se enquadra na exposição “O Arquivo e o Documento: 1948-2018”, comemorativa do 70.º aniversário da criação do Arquivo de Angra do Heroísmo, será abordada a emigração como um fenómeno marcante na sociedade açoriana oitocentista, não tendo o distrito de Angra do Heroísmo constituído exceção, sendo o Brasil o destino preferencial daqueles que partiram, seja por via legal ou através da emigração clandestina, refere nota do Gacs.



Com base no cruzamento de diferentes fontes, como registos de passaportes, documentos e relatos dos governadores civis ou publicações da imprensa, pretende-se compreender os fluxos emigratórios, sem esquecer as lacunas de que enfermam alguns acervos documentais, bem como as designadas “cifras negras” da emigração ilegal.



Susana Serpa Silva é docente na Universidade dos Açores, investigadora integrada do Centro de História de Além-Mar (Universidade Nova de Lisboa e Universidade dos Açores), do qual é vice-presidente da Comissão Científica, e é investigadora colaboradora do LABIMI - Laboratório de Estudos de E/Imigração da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, no Brasil.



Diretora do Curso de Doutoramento em História Insular e Atlântica (Séculos XV - XX) e responsável, na Universidade dos Açores, pelo doutoramento internacional e interuniversitário em "Ilhas Atlânticas: História, Património e Quadro Jurídico-Institucional", Susana Serpa Silva é autora ou co-autora de vários livros, bem como de inúmeros capítulos de livros e artigos em atas e revistas da especialidade.