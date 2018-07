Conferência sobre a "Espiritualidade Cristã" abre hoje as Festas do Espírito Santo

As XV Grandes Festas do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada começam esta quinta feira e têm como convidado D. Ximenes Belo, Bispo Emérito de Díli e Prémio Nobel da Paz, que irá marcar presença na conferência sobre "Espiritualidade Cristã"

D. Ximenes Belo é o responsável pela conferência inaugural do evento, esta quinta feira, que decorrerá na Igreja da Matriz, pelas 21h30. Ao falar sobre a "Espiritualidade Cristã", o tema da conferência, o Prémio Nobel da Paz acede ao convite feito pelo presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, de dar testemunho e participar nas festas do Espírito Santo.

Segundo nota da autarquia, para além da conferência inaugural, que será encerrada com um recital levado a cabo pelo Conservatório Regional de Ponta Delgada, D. Ximenes Belo vai lançar um livro, amanhã (sexta-feira), igualmente na igreja Matriz, sobre um estudo feito sobre os “Missionários Açorianos em Timor-Leste”. No domingo, D. Ximenes Belo preside à Missa Campal da Coroação, no Largo da Matriz, às 9h30.

Entretanto, e ainda esta quinta feira, serão inauguradas duas exposições de fotografia, a partir das 18h30, junto à igreja da Matriz.Desta forma, lado Sul da Matriz, vai ser possível apreciar a exposição “Divino em Objetiva 2017”, organizada pela AFAA com o apoio da Câmara Municipal, que irá dar a conhecer as imagens que representam esta forte manifestação popular e religiosa dos Açores. Já pelas 19h00, no lado Norte da Matriz, é inaugurada a exposição de fotografia “Festas do Império do Divino Espírito Santo de Alenquer”, que será representativa das várias fases destas festas naquele concelho, com quem Ponta Delgada tem um acordo de intercâmbio cultural relativo à festividade.



Assim, a marcar presença nas festas está também o vice-presidente da autarquia de Alenquer. De referir ainda que estarão, também, a participar nas XV Grandes Festas do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, o presidente da Casa dos Açores da Nova Inglaterra, Estados Unidos da América, uma delegação da cidade de Mississauga, no Canadá, uma delegação de Tomar, bem como, a diretora da Academia Catarinense de Letras, do Brasil.