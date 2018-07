Conferência “As Casas de Câmara e Cadeia nos Açores – séculos XV-XVIII”

O evento destina-se ao público jovem e adulto e será dedicado a esta tipologia específica da arquitetura civil, que teve as suas raízes em Portugal, no século XIV, chegando aos Açores, já consolidada, a partir da segunda metade do século XV, acabando depois por ser abandonada no século XIX.

Na ilha Terceira, as Casas de Câmara e Cadeia de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória foram construídas no primeiro quartel do século XVII, verificando-se que a Câmara da Praia da Vitória se apresenta atualmente como o exemplar mais antigo existente no arquipélago.

Proferida por Mateus Laranjeira, a conferência decorre no âmbito da dinamização da exposição “O Arquivo e o Documento”, que está patente até 31 de agosto e assinala o 70.º aniversário da criação do Arquivo de Angra do Heroísmo.