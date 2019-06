Condições meteorológicas nos Açores melhoraram, sem ocorrências nas últimas horas

Fonte do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) disse esta manhã à Lusa, que “o estado do tempo melhorou nas últimas horas, não se tendo registado chuva forte”.





“Assim, durante o dia de domingo, quando ocorreu o período de precipitação, foram registadas 36 ocorrências, 33 na ilha Terceira, 30 no concelho de Angra do Heroísmo e três no concelho da Praia da Vitória”, disse a fonte.





Na sequência do mau tempo, segundo a fonte, nove pessoas tiveram de ser realojadas na zona oeste da ilha Terceira, entre as freguesias de São Bartolomeu e das Doze Ribeiras, uma situação que está a ser acompanhada pelo Governo regional.





A maioria das ocorrências registadas estiveram relacionadas com inundações de habitações, inundações de via, transbordos de curso de água, vários danos e quedas de árvore).





No caso da ilha de São Jorge, no concelho da Calheta, verificou-se uma derrocada de pequena dimensão que obstruiu a via de acesso à Fajã dos Cubres, situação prontamente resolvida.





No grupo oriental, registou-se na ilha de São Miguel a queda de uma árvore e na ilha de Santa Maria a queda parcial de uma estrutura de uma unidade hoteleira que estava em reparação.





Nas operações estiveram envolvidos os bombeiros de Angra do Heroísmo, que contaram com a colaboração dos bombeiros da Praia da Vitória, o Serviço Municipal de Proteção Civil de Angra do Heroísmo e a Direção Regional das Obras Públicas, sob a coordenação do SRPCBA.





Em comunicado no domingo à noite, o Governo dos Açores, dizia que as secretarias regionais da Solidariedade Social, dos Transportes e Obras Públicas e da Energia, Ambiente e Turismo estavam a acompanhar as ocorrências resultantes do período de forte precipitação que se fez sentir no arquipélago.





“A Secretaria Regional da Solidariedade Social, através do Instituto de Segurança Social dos Açores (ISSA) e em conjunto com o Serviço Municipal de Proteção Civil de Angra do Heroísmo, acompanhou as nove pessoas com necessidade de realojamento na zona oeste da ilha Terceira”, é referido.





Na nota, é também indicado que a Direção Regional da Habitação também esteve de prevenção, sendo informada pelo Serviço Municipal da necessidade de intervenção nos casos de inundações em habitações.





A situação esteve também a ser acompanhada pela Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas, através da Direção Regional das Obras Públicas e Comunicações (DROPC), com a presença no terreno de 20 operacionais, quatro viaturas e uma máquina.





A Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, através dos serviços da Direção Regional do Ambiente, esteve a acompanhar todas as situações reportadas ao Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores no que respeita a transbordos de curso de água e a vários danos um pouco por todo o arquipélago, estando no terreno, concretamente na ilha Terceira, uma equipa da Direção Regional do Ambiente.