Concursos para construção de habitação a custos controlados publicados em Jornal Oficial

Estes anúncios referem-se a um total de 76 habitações no concelho de Ponta Delgada, designadamente nos loteamentos dos Milagres, na freguesia dos Arrifes, das Candeias, na freguesia de Fenais da Luz, e no loteamento de São Vicente Ferreira.





De acordo com nota do Gacs, os concursos agora publicados integram um conjunto mais vasto de investimentos, com potencial para a construção de um total de 280 habitações, distribuídas por oito freguesias dos concelhos de Ponta Delgada e da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, nomeadamente Feteiras, São Vicente Ferreira, Arrifes, Fenais da Luz, São Roque, Fajã de Cima, Santa Clara e Maia, numa medida que privilegiará os casais jovens, que agora vêm melhoradas as suas condições de acesso ao financiamento bancário para aquisição de habitação.

Explica o executivo que os fogos construídos no âmbito da presente cedência destinam-se a venda para habitação própria e permanente através de concurso público de seleção dos candidatos, venda para arrendamento em regime de renda apoiada, e venda para arrendamento habitacional em regime de renda condicionada.