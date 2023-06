Concurso vai apoiar com 10 mil euros rodagem de curta-metragem no Pico

De acordo com a informação enviada às redações pela MiratecArts, que tem sede na ilha do Pico, o Prémio Curta Pico vai apoiar com 10 mil euros e com apoio logístico uma proposta para a rodagem de uma curta-metragem de ficção, na ilha do Pico.

A apresentação de candidaturas decorre até sábado e o concurso de apoio à produção audiovisual nos Açores é dirigido a realizadores, produtores ou produtoras, com o objetivo de "incentivar mais produção na ilha montanha".

"Os municípios das Lajes do Pico, Madalena e São Roque do Pico estão a provar que juntos é a melhor forma de enfrentar o futuro e construir mais para o bem da ilha montanha", assinala o diretor artístico da MiratecArts, Terry Costa.

Depois do lançamento do Cineclube Montanha, com projeções de filmes nos três concelhos da ilha, a associação lança agora o prémio Curta Pico e cuja ideia vencedora será apresentada ao público no próximo Montanha Pico Festival.

"Através do audiovisual consegue-se levar a mensagem a um público que vai muito mais além do nosso país, como já provamos com o documentário Cordas", sublinha Terry Costa, citado no comunicado de imprensa.

A MiratecArts pretende também fazer a recolha de trabalhos já produzidos na montanha mais alta de Portugal e criar uma biblioteca audiovisual tendo o Pico como temática principal.

"Pretendemos mostrar e incentivar a criação de conteúdos que apoiam as comunidades locais, enriquecendo a identidade cultural e a economia da ilha, assim como promover ao mercado cultural turistico, que tem a tendência de investir mais onde passa", justifica Terry Costa.

A associação também já abriu candidaturas para as sessões de mostra de projetos audiovisuais e para o concurso de fotografia no Montanha Pico Festival, que decorre anualmente no Pico para incentivar e apoiar a produção regional.

As candidaturas ao prémio Curta Pico podem ser realizadas na internet no endereço www.picofestival.com, segundo indicou a MiratecArts.

A MiratecArts tem por finalidade "realçar o indivíduo, a equipa e a produtividade organizacional no mundo das artes e cultura".

Produzir, promover e apresentar artistas, mostras e eventos abrangendo as várias disciplinas artísticas são outros dos objetivos da associação, que organiza concertos, espetáculos de dança, peças de teatro, galas e festivais, entre outros eventos culturais.