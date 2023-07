Concurso que apoia rodagem de curta-metragem no Pico com 16 candidaturas

A associação MiratecArts, que tem sede na ilha do Pico, lidera um concurso de apoio à produção audiovisual nos Açores, o prémio 'Curta Pico', cujas candidaturas decorreram em junho.

De acordo com a informação enviada hoje às redações pela MiratecArts, nesta primeira edição, "produtores, realizadores e escritores propuseram 16 ideias, desde narrativa poética à fantasia".

Terry Costa, diretor artístico da MiratecArts, sublinha, na mesma nota, que "as ideias não vieram só dos colaboradores açorianos, mas também houve propostas da Madeira, do continente e ainda do estrangeiro".

Na primeira fase, as propostas foram avaliadas por um júri de três pessoas, pertencentes a cada um dos municípios da ilha do Pico.

“A MiratecArts escolheu três pessoas que conhecem o que se faz pela ilha montanha, que trabalham no meio cultural e que promovem eventos no Pico. Além disso, também conhecem os objetivos da MiratecArts e exercem postos de trabalho com as entidades parceiras da associação”, salienta Terry Costa.

Numa segunda fase, as propostas finalistas terão até 10 semanas para completarem o processo, que incluirá a pré-produção do projeto, com a nomeação dos elementos da equipa de produção, orçamento projetado e guião.

Os projetos finalistas serão avaliados por um júri de profissionais do setor e apenas uma proposta será escolhida como vencedora.

O anúncio da curta-metragem de ficção vencedora será apresentado na décima edição do Montanha Pico Festival, que decorrerá a partir de 11 de dezembro, até janeiro de 2024, ano em que a obra será produzida e finalizada.

Terry Costa destaca, ainda, que a iniciativa "incentiva à produção audiovisual nos Açores" e "é conseguida em parceria com as três câmaras municipais da ilha", os municípios das Lajes do Pico, da Madalena e de São Roque do Pico.

A MiratecArts tem por finalidade "realçar o indivíduo, a equipa e a produtividade organizacional no mundo das artes e cultura".

Produzir, promover e apresentar artistas, mostras e eventos abrangendo as várias disciplinas artísticas são outros dos objetivos da associação, que organiza concertos, espetáculos de dança, peças de teatro, galas e festivais, entre outros eventos culturais.