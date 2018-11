Concurso para requalificação da EBI de Rabo de Peixe publicado em DR

As mais lidas

"A obra, com um prazo de execução de 24 meses, vai permitir, entre outros aspetos, dotar o estabelecimento de ensino, destinado a cerca de 800 alunos, com mais espaço e melhores condições funcionais", sublinha ainda o Governo dos Açores.

Segundo uma nota do executivo açoriano, "o procedimento de concurso público agora lançado estabelece que a empreitada, num valor superior a 11,9 milhões de euros, visa a realização de vários trabalhos de requalificação das instalações nesta escola do concelho de Ribeira Grande".

O anúncio do concurso público para a requalificação da Escola Básica Integrada (EBI) de Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel, está publicado em Diário da República, foi anunciado.

