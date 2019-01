Concurso para radar meteorológico na Terceira na "fase final"

O concurso, esclareceu o executivo numa nota enviada às redações, é promovido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e consiste num investimento de perto de dois milhões de euros.

Já no que se refere ao radar meteorológico para a ilha de São Miguel, "cujo local de instalação deverá ser o Pico da Barrosa, há trabalho feito "desde há cerca de dois anos" na "identificação das antenas implantadas naquele local, de forma a que, por um lado, esta nova infraestrutura de radar afete o menos possível as estruturas e os elementos já instalados e, por outro, seja possível, através da instalação do radar meteorológico, proceder à reorganização do local".

O executivo socialista refere que, "não obstante o facto de a instalação dos radares meteorológicos na região ser uma responsabilidade do IPMA, o Governo dos Açores, através da Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, tem vindo a trabalhar em estreita colaboração com aquela entidade para que seja possível avançar com este processo o mais rapidamente possível".

A deputada do PSD Berta Cabral pediu a rápida instalação de radares meteorológicos nas ilhas de São Miguel e da Terceira, considerando que, sem estes, "está em causa a segurança das populações".

“A questão dos radares meteorológicos é recorrente, mas muito urgente para o serviço prestado pelo IPMA está em causa a segurança das populações”, disse a social-democrata, depois de visitar em Ponta Delgada a delegação regional dos Açores do IPMA.