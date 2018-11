Concurso para construção de 76 casas a custos controlados

As mais lidas

Em relação ao projeto habitacional das Sete Cidades, projetado pelo arquiteto Eduardo Souto Moura e em que ainda há casas por habitar, o chefe do executivo açoriano garante que a “preocupação principal não são as casas que já estão construídas”, mas sim “um número de lotes que existem e não estão a servir para nada e podem ser utilizados e para dar resposta a quem precisa de habitação”, acrescentando que a Secretaria Regional da Solidariedade Social “já recebeu indicações e orientações quanto a esta matéria”.

Também no âmbito da habitação, o líder do Governo adiantou que “está já em fase de conclusão a criação de um outro programa que visa recuperar habitações que já existem e podem também ser reconstruídas para dar resposta ao problema da habitação”.

O presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, destacou a importância de “ajudar famílias e, em especial, casais jovens a terem melhores condições de terem a sua casa”.

O concurso que será lançado no próximo mês prevê ainda a construção de 21 habitações, também de tipologias T3 e T4, na freguesia dos Arrifes e 24 na freguesia dos Fenais da Luz, na ilha de São Miguel.

O anúncio foi feito no âmbito da visita de trabalho do Governo Regional dos Açores à ilha de São Miguel, durante a passagem pelos terrenos onde, dessas 76 habitações, vão ser edificadas 31 de tipologias T3 e T4 a custos controlados.

