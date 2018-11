Concurso para arquitetura da prisão lançado em fevereiro

Qual o objetivo da sua visita esta segunda-feira a Ponta Delgada?

Vou a Ponta Delgada acompanhada por técnicos do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça para recolher dados que precisamos de obter para lançar o procedimento para a contratação do projeto de arquitetura. Também vou reunir com alguns parceiros nos Açores.



Existe algum calendário para execução do projeto de arquitetura, lançar o concurso público e iniciar a construção do estabelecimento prisional?

Sim. Neste momento podemos dizer que a primeira fase para a construção do novo estabelecimento prisional já se iniciou, com a celebração de um protocolo com a Faculdade de Arquitetura de Lisboa para a elaboração do projeto base, que vai permitir em fevereiro, lançar o procedimento para a contratação da arquitetura e especialidades.

Também lançamos o procedimento para a remoção das bagacinas que estão no terreno onde vai ser construído o futuro estabelecimento prisional. Trata-se de um trabalho intenso, que vai demorar cerca de dois anos, para remover um cone vulcânico. Enquanto o terreno não estiver preparado não podemos iniciar a construção do edifício.







