Concluídas obras de reabilitação da igreja das Concepcionistas em Angra

A Câmara refere em comunicado que assumiu a totalidade dos custos da reabilitação do edifício, cerca de 1,2 milhões de euros, uma vez que a Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo, proprietária do imóvel, “não dispunha dos recursos suficientes para satisfazer os encargos resultantes da reabilitação deste edifício de elevado valor histórico e arquitetónico”.

Segundo a autarquia, a obra, que foi rececionada provisoriamente na terça-feira, enquadra-se no esforço contínuo de “reabilitação do património integrado na zona classificada pela UNESCO, para alavancar o seu potencial no que respeita à promoção turística e económica do concelho”.

“Concluída a reabilitação da igreja, segue-se a segunda e última etapa para a recuperação total do convento, que visará a reconstrução do claustro”, adiantou.