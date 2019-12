Concluída operação de retirada de bovinos vivos da ilha do Corvo

“No total, foram retirados da ilha do Corvo 92 bovinos, sendo que 82 tiveram como destino a expedição para o continente português e os restantes foram enviados para a ilha Terceira”, revelou João Ponte, citado em nota do executivo regional.

O Secretário Regional acrescentou que “alguns destes animais seguiram esta semana para o território continental, tendo aguardado pela ligação marítima na ilha do Faial, onde foram alvo de uma total salvaguarda do seu bem-estar e de acompanhamento médico veterinário”.

Relativamente à ilha das Flores, João Ponte afirmou que o Governo dos Açores continua a desenvolver todos os esforços para escoar, no mais curto espaço de tempo, os animais que estão indicados para sair da ilha.

“No início desta semana procedemos também à retirada de mais 57 bovinos e, hoje mesmo, partiu da ilha das Flores um contentor refrigerado com 44 carcaças de vitelões abatidos localmente”, adiantou João Ponte.

Desde a passagem do furacão Lorenzo, no início de outubro, já foram expedidos do Grupo Ocidental, que compreende as ilhas do Corvo e das Flores, um total de 606 bovinos, em carcaça ou vivos, existindo ainda animais na ilha das Flores por expedir, que se prevê que sejam transportados em próximas viagens marítimas, caso as condições de mar o permitam.