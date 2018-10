As mais lidas

"Apuramento já garantiu 18 mil euros ao Vale Formoso" é o destaque do desporto.

O destaque fotográfico do jornal vai para o aumento do consumo das famílias açorianas nos últimos 12 meses.

Governo adjudicou 16 dos 26 pontos de carregamento rápido para carros elétricos previstos no concurso regional. São Miguel terá sete pontos de carregamento. A mobilidade elétrica está em destaque no Açoriano Oriental de terça-feira, 23 de outubro de 2018.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok