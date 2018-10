Concerto Solidário “Luís dos Anjos e Amigos”

A receita deste concerto reverterá a favor de instituições que apoiam crianças e jovens do concelho de Ponta Delgada, refere nota de imprensa.







O concerto solidário tem como destaque a música nos seus mais variados géneros, mas também alguns momentos de poesia.





Desta forma e para além de Luís dos Anjos, vão estar em palco diversos artistas e grupos açorianos, nomeadamente a Orquestra Ligeira de Ponta Delgada, Tunídeos - Tuna Masculina da Universidade dos Açores, Alda Fernandes, Ana Sofia Anjos, Ângela Dâmaso, Canções de Cá – Mentora Marina Vieira, Carolina Rocha, Eliseu Silva, Jorge Valério, Mariana Pinheiro, Marina, Mário Fernandes, Música Nostra, músicos dos Tunídeos, Mira Correia, Moniz Correia, Padre Ricardo Tavares e Pedro Hilário.





Refira-se que foi realizado um levantamento sobre as instituições de apoio a crianças e jovens do concelho de Ponta Delgada, tendo sido identificadas 54 associações e instituições. Destas, três serão contempladas não só com os valores da bilheteira mas também com os donativos e outros prémios doados por organizações, através de sorteios que se irá realizar no decorrer do espetáculo.