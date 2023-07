Concerto pelo Duo Toadas e Convidados a 14 de julho na Ribeira Quente

De acordo com nota de imprensa, a dupla apresentou no final de 2022 o seu primeiro álbum “Toadas, da Lobeira ao Agrião” e foi nesta “apresentação que surgiu a ideia e o desafio de organizarem este concerto de verão, com convidados que proporcionassem um serão musical e um convívio entre os residentes e os inúmeros emigrantes que visitam a freguesia nesta altura do ano”.





O concerto terá a participação especial de Carolina Constância no violino, que integra com os dois irmãos o Trio Origens. Contará também com os convidados Francisca Xavier e Luís Xavier, que apresentarão várias músicas em duo, com violão e voz.





Na Praça da Igreja estará ainda o mercadinho solidário do Projeto Melika, indica a mesma nota de imprensa da autarquia da Povoação.





Este concerto é uma coprodução da Associação de Juventude Viola da Terra, com a Câmara Municipal da Povoação e a Junta de Freguesia da Ribeira Quente.