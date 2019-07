Concerto de Música Clássica no Forte de S. Brás

De acordo com nota do executivo regional, a sensibilização permanente da sociedade para a utilidade do seu Exército sugere a promoção de eventos, em áreas mais diretamente percetíveis pela sociedade em geral, como sejam a Cultura e neste caso específico a Música, que complementarmente demonstrem a versatilidade e adaptabilidade da Instituição militar, no bem servir a sua Nação.