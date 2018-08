Concerto de Blaya adiado para domingo, dia 12 de agosto

O concerto da cantora Blaya, previsto para hoje, 5 de agosto, no palco Blue Music Resort, foi adiado para o próximo domingo,12 de agosto, acrescendo um dia extraordinário de atuações no recinto musical.

Devido a constrangimentos relacionados com atrasos na ligação aérea Porto-Lisboa, a cantora Blaya não conseguiu marcar presença este domingo nas Festas da Praia. Contudo, a cantora encerrará as Festas da Praia da Vitória 2018, no dia 12 de agosto, com uma atuação pelas 00h00, proporcionando mais um dia festa no palco do Blue Music Resort.



O espaço musical das Festas da Praia – Blue Music Resort, contará este domingo, com a presença de “David DeMelo Show”, uma banda de rock n´roll americana, cuja atuação estava prevista no Palco Marina - Eletro Cruzeiro. O concerto decorrerá pelas 23h00.

Os restantes agendamentos, programados para este domingo, nomeadamente as atuações de Funking Awesome, by Gonçalo Ferro e K 7 (DJ´s) mantêm os horários previstos.

Os preços das pulseiras diárias, para a entrada no Blue Music Resort no dia de hoje (domingo, 5) tem um custo de 5 euros. No domingo, dia 12, terão o custo de 10 euros.