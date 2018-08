Concerto da Orquestra Ligeira de Ponta Delgada nas Capelas quinta-feira

A Orquestra Ligeira de Ponta Delgada, dirigida pelo maestro Marco Torre, é composta por 20 elementos, e será acompanhada pelas vozes de Mariana, Romeu Bairos e Hugo Freita, diz nota de imprensa.

O reportório deste concerto é vasto e começa com Flor sem tempo, seguindo-se Cacilheiro, Gaivota, Variações Medley, Pica do 7, A Minha Música, Máquina, Sol de Inverno, No teu Poema, I Will Survive, Games People Play, La Bicicleta, Y.M.C.A, Wake me up before you go go, Summer of 69, Livin on a Prayer, We Will Rock You, I Want to Break Free, Ai se ele cai, Para ti Maria, Amanhã de manhã e Conquistador.

Fazem ainda parte do reportório temas como Rehab, Valerie, Feeling Good, Set Fire to the Rain, Smoke on the Water, Mila, Up Town Funk, Ain’t no Sunshine when she’s gone, Natural Woman, Fly me to the Moon, Can’t buy me love – versão Buble, Unchain my heart e Feel Good.

As músicas instrumentais escolhidas para o concerto das Capelas são Superstition, Rock This Town, MARTINIQUE, A Chunk of Funk e Down Home Cooking.