Concerto da Orquestra de Câmara este sábado no Salão Nobre

A Orquestra de Câmara de Ponta Delgada, leva a cabo, sábado dia 24 de novembro, pelas 21 horas, um concerto, ter lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Trata-se de mais um concerto de música clássica com a qualidade que o já conhecido agrupamento, dirigido por Grigori Spektor, nos habituou, desde a sua criação, em 2002, por professores do Conservatório Regional de Ponta Delgada, adianta nota de imprensa.

A atividade da então chamada Orquestra de Câmara do Conservatório Regional de Ponta Delgada era caraterizada por uma vertente pedagógica e pela exploração de música de câmara para instrumentos de cordas. Nesse contexto realizou diversos concertos em escolas e com a colaboração de diversas entidades e instituições, integrando, sempre que possível, alunos do Conservatório.

Em 2003, adotou a atual designação - Orquestra de Câmara de Ponta Delgada -, mantendo, contudo, os mesmos princípios que estiveram na sua génese.

Desde de sempre dirigida por Grigori Spektor, a Orquestra de Câmara tem atuado sobretudo na ilha de São Miguel, destacando-se os concertos no Salão Nobre dos Paços do Concelho e as atuações em todas as freguesias de Ponta Delgada, o que resulta do protocolo estabelecido com a maior autarquia dos Açores.