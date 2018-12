Comunista João Ferreira volta a encabeçar lista da CDU

O biólogo e também vereador da Câmara Municipal de Lisboa, 40 anos, é atualmente um dos três eurodeputados eleitos pela CDU, cumprindo um segundo mandato consecutivo em Bruxelas e Estrasburgo.

O membro do Comité Central do PCP é o atual vice-presidente da Assembleia Parlamentar Paritária África, Caraíbas e Pacífico - União Europeia.

João Ferreira vai ser protagonista de uma cerimónia pública de apresentação da candidatura em 17 de janeiro, pelas 18:00, no Cineteatro Capitólio do Parque Mayer, em Lisboa.

O sufrágio para o Parlamento Europeu está marcado para 26 de maio de 2019 e até ao momento, além do candidato da CDU, que também integra a Associação Intervenção Democrática e cidadãos independentes, são conhecidos outros quatro cabeças de lista: Nuno Melo (eurodeputado, CDS-PP), Marisa Matias (eurodeputado, BE), Paulo Sande (assessor do Presidente da República, Aliança) e Francisco Guerreiro (assessor parlamentar, PAN).