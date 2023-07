Comunidade portuguesa angaria 330 mil euros para instituição luso-canadiana

“É sinal que a comunidade está a ajudar, está atenta a este projeto. Já superamos os 400 mil dólares que pretendíamos, agora esperamos atingir os 500 mil”, confirmou Jack Prazeres, presidente da Luso Canadian Charitable Society, como é conhecida a instituição.

Foi através do evento 'Volta Luso Charities', no Centro Cultural Português de Mississauga, e em Hamilton, que a instituição conseguiu superar as expectativas, angariando perto de meio milhão de dólares.

Com cerca de mil participantes, cada um contribuiu com donativos, registando-se em várias atividades pagas, desde caminhadas a passeios de bicicleta, onde não faltou a música tradicional portuguesa e a gastronomia.

A verba angariada será destinada aos vários programas existentes nos três centros da instituição, que têm um orçamento anual no valor de três milhões de dólares.

No entanto, parte dos fundos angariados, serão destinados aos projetos de uma casa residencial prevista para Hamilton e outra para Toronto.

“Em Hamilton, esperamos ter a licença, dentro de seis a sete meses. Depois temos que iniciar a construção, porque temos famílias desesperadas. Daqui a dois anos o projeto deverá estar em funcionamento, com 42 a 46 quartos, mais um centro de dia, para mais de 100 utentes”, acrescentou.

Quanto ao centro de Toronto, será “mais pequeno, com 26 quartos”, mas foi o conseguido para tentar “satisfazer um bocado a necessidade das famílias portuguesas que já têm uma certa idade”.

Este novo centro residencial terá utentes durante o dia e noite, sendo que um membro da família poderá pernoitar, caso seja necessário.

Para o cônsul de Portugal em Toronto, Joaquim do Rosário, estas ações, como a Volta Luso Charities, por vezes “passam despercebidas” não só na comunidade, mas também em Portugal, onde “não se conhece suficientemente a importância da instituição no Canadá”.

“A solidariedade das nossas comunidades pelo mundo inteiro, é uma realidade que ainda falta ser conhecida”, sublinhou.

O diplomata realçou ainda o “valor incalculável que a instituição dá”, pois as pessoas no geral “não têm noção do sofrimento de uma família com uma pessoa portadora de deficiência”.

Com três centros localizados em Toronto, Mississauga e em Hamilton, a Sociedade de Caridade Luso-Canadiana, tem um orçamento anual de três milhões, estando atualmente os centros com a sua capacidade no limite, com mais de 200 famílias.