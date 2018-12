Compras no comércio tradicional dão prémios na Ribeira Grande

As mais lidas

Refira-se que o estacionamento é gratuito no centro histórico da cidade, entre 1 e 31 de dezembro e nas tardes de sexta-feira e sábados de manhã.

Explica a nota que o primeiro prémio é uma estadia para duas pessoas em alojamento da Ribeira Grande; o segundo prémio é uma refeição para duas pessoas em restaurante do concelho; o terceiro prémio são dois bilhetes gerais (sem campismo) para o Monte Verde Festival de 2019; o quarto prémio são dois bilhetes para o RFM Beach Power; o quinto prémio dois bilhetes para o Azores Burning Summer e o sexto prémio um passe geral para a época balnear nas piscinas municipais.

Qualquer pessoa que faça compras no comércio tradicional da Ribeira Grande até 31 de dezembro deste ano pode habilitar-se aos voucher’s, estando agendado o sorteio para o dia 6 de janeiro, em hora e local a designar.

“Por se tratar da primeira iniciativa do género, esperamos que tenha impacto positivo na economia local”, disse ainda.

A distribuição dos voucher’s “é uma resposta da autarquia à proposta que foi lançada pelos comerciantes na reunião preparatória do programa de Natal”, explicou Alexandre Gaudêncio, citado em nota de imprensa.

O presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, procedeu à distribuição dos voucher’s 'Natal a Ganhar é na Ribeira Grande', iniciativa que pretende incentivar o consumo no comércio tradicional da cidade durante a quadra natalícia deste ano.

