ComprarCasa Ponta Delgada entrega donativo à Unidade de Pediatria do HDES

As mais lidas

À semelhança de anos anteriores, mediante a oferta de donativos a várias instituições de solidariedade social, tal como o Instituto de Apoio à Criança (Castanheiro Solidário) e a Associação de Pais e Amigos das Crianças Deficientes dos Açores, a ComprarCasa Ponta Delgada, vai entregar, segunda-feira,um donativo à Unidade de Pediatria do HDES que permitirá a aquisição de uma cama elevatória para bebés.

A ComprarCasa Ponta Delgada, vai entregar um donativo à Unidade de Pediatria do HDES, na próxima segunda-feira, dia 10 de dezembro, pelas 15h15.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok