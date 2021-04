Competições desportivas nacionais em São Miguel realizam-se sem público

De acordo com o secretário regional da Saúde e do Desporto, as competições desportivas de âmbito regional na ilha de São Miguel estão suspensas, mas mantêm-se os jogos das competições nacionais, sem presença de público.

Clélio Meneses, que falava, em conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo, adiantou que, “no fim de semana da Páscoa, já estão cancelados os jogos que diziam respeito ao campeonato dos Açores que estavam marcados para a ilha de São Miguel”.

“Essa situação já está resolvida, tentando evitar os aglomerados, os ajuntamentos e as situações que sejam propícias à propagação da doença”, prosseguiu,

Nas outras oito ilhas do arquipélago, todas as competições decorrem normalmente e com presença de público.