Companhias que queiram voar para os Açores vão beneficiar de mais apoios, diz Governo dos Açores

A titular da pasta do Turismo especificou que o Turismo de Portugal possui um sistema de incentivos no qual participam as associações regionais – Associação de Turismo dos Açores, no caso açoriano – pretendendo-se que seja “privilegiado o arquipélago” através dos apoios face à dificuldade de atrair para a região as companhias de aviação, uma vez que “os custos de voar são superiores ao espaço continental, e mesmo à Madeira”.

Marta Guerreiro reuniu hoje com a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, tendo referido aos jornalistas que o ministro da Economia já anunciou que o programa que prevê os incentivos “está a ser revisto”, devendo uma nova versão ser publicada “a partir da primavera”, indo este “reconhecer, no caso dos Açores, a necessidade de se ter incentivos mais aliciantes”.

“Apesar de já estarem previstos valores diferentes para as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, defende-se que a região açoriana tem, efetivamente, a necessidade de apoios superiores dadas as suas condições geográficas, e há a nota que estas reivindicações vão ser acolhidas”, declarou.

A atribuição de apoios e subsídios a companhias de aviação não é possível segundo as regras da União Europeia, mas há alguns instrumentos legais que, visando a promoção do destino Portugal, acabam por permitir apoios financeiros às companhias áreas.

A secretária regional explicou que, além de apoios à captação de rotas, o programa de incentivos prevê discriminações em função da altura do ano em que os voos se realizam, o número de frequências ou se se trata ou não de um primeiro operador em determinada rota.

No encontro com a secretária de Estado do Turismo, Marta Guerreiro abordou também temáticas como a formação profissional no sector, os estágios internacionais para estudantes, a promoção dos destino para cativar mais fluxos turísticos, a par de potenciar a região como espaço para a captação de filmes e produções, entre outras matérias.