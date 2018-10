Comité de Proteção dos Jornalistas denuncia jornalistas com medo nos EUA devido a Trump

As mais lidas

O responsável referia-se à detenção, na sexta-feira, de César Sayoc, no caso do envio de pacotes bomba a figuras democratas dos Estados Unidos da América.

"Jornalistas de todo o país sentem-se inseguros por causa da constante hostilidade e desprezo pelo seu papel na nossa democracia por parte do chefe de Estado, que tem que parar", reiterou.

"Pode ser imprudente e perigoso para Trump continuar a retórica agressiva contra a imprensa e os jornalistas como inimigos do povo", apontou na sexta-feira, em comunicado, o vice diretor-executivo da CPJ.

O Comité para a Proteção dos Jornalistas (CPJ) denunciou a existência de profissionais de informação dos EUA com medo devido às constantes hostilidades por parte do Presidente norte-americano, Donald Trump.

