Comité das Regiões defende mais verbas para emergências sem prejudicar políticas de coesão

No âmbito da revisão do Quadro Financeiro Plurianual (QFP) da união para o período 2021-2027, o Comité aprovou hoje, em reunião plenária, um parecer elaborado pelo presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro, recomendando que as medidas destinadas a aumentar o investimento em tecnologias críticas na Europa (proposta STEP) devem reforçar os objetivos de longo prazo da política de coesão e respeitar o princípio de “não prejudicar a coesão”.

A revisão intercalar do QFP entrará em vigor no início de 2024 e visa dotar a UE de recursos financeiros suficientes para dar resposta aos desafios que enfrenta atualmente, mas também aos acontecimentos imprevistos, como a invasão russa da Ucrânia, a inflação, as catástrofes naturais e outras emergências.

O relator do parecer, José Manuel Ribeiro, lembrou que a política de coesão “foi criada para equilibrar as assimetrias do mercado interno e, portanto, para reduzir as disparidades sociais, territoriais e económicas na União Europeia”, discordando que o método de financiamento de emergências possa passar por retirar fundos da coesão.

“Retirar dinheiro das regiões e cidades e entregá-lo aos governos centrais vai contra o sucesso do modelo de governação multinível e arrisca o desvio de fundos de projetos que beneficiariam os cidadãos da UE”, disse.

O presidente do Comité das Regiões, Vasco Cordeiro, afirmou que esta revisão intercalar “deve confirmar o papel central da Política de Coesão como principal instrumento de investimento dirigido a todas as regiões da Europa, assegurando simultaneamente que as restantes políticas comunitárias não vão contra a sua realização”.

Numa nota às redações, o Comité das Regiões (CR) Europeu informou hoje que “os dirigentes locais e regionais apoiam os principais elementos da revisão apresentada pela Comissão Europeia, mas apelam ao aumento dos fundos destinados a responder a emergências, bem como a afetação de 60 mil milhões de euros ao Mecanismo para a Ucrânia”.

O CR reconhece a necessidade de criar a Plataforma de Tecnologias Estratégicas para a Europa (STEP), mas discorda do mecanismo proposto para o seu financiamento, “uma vez que é suscetível de promover uma maior centralização da política de coesão”, pode ler-se na mesma nota.

Admite que o aumento do financiamento proposto contribuirá para reforçar a flexibilidade do QFP e a capacidade de resposta da UE a catástrofes naturais e acontecimentos imprevistos, mas salienta que algumas medidas se afiguram insuficientes, nomeadamente no que diz respeito ao Mecanismo para a Ucrânia.

Os dirigentes locais e regionais defendem que os fundos no âmbito da política de coesão “não devem ser reorientados para o financiamento de novas responsabilidades”, considerando que a centralização da gestão dos fundos face a situações de emergência “pode conduzir a novos desequilíbrios regionais”.

Os membros advertem ainda que a abertura dos instrumentos da política de coesão às grandes empresas, como previsto na proposta de criação da plataforma STEP, poderá conduzir a uma concentração do financiamento e das tecnologias críticas em algumas regiões e Estados-Membros, prejudicando as pequenas e médias empresas e as regiões menos desenvolvidas.